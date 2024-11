ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Entwicklung des Aktienkurses in den kommenden Monaten werde davon abhängen, wie wahrscheinlich die Anleger erwarten, dass die geplante Abspaltung der Automotive-Sparte vor dem Jahresende 2025 stattfinden wird, schrieb Analyst David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Derzeit scheine das Papier des Autozulieferers und Reifenherstellers nur eine geringe Wahrscheinlichkeit widerzuspiegeln./edh/tih;