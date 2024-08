NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Nach den Zahlen und dem Ausblick rechnet Analyst Michael Aspinall mit Erleichterung unter den Investoren, weil die Jahresziele nicht noch deutlicher gesenkt worden seien. Das operative Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers im zweiten Quartal liege um 5 Prozent über der Konsensschätzung, hieß es in einer ersten Reaktion am Mittwoch./bek/mis;