Continental 71.34 CHF 3.38% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Umsatz und Margen des Autozulieferers und Reifenherstellers seien schlechter als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow habe sich aber deutlich stärker entwickelt. An seinen Prognosen habe er kaum etwas geändert./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.