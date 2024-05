FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Compugroup von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 31 Euro gesenkt. Die Aussichten für den Softwarehersteller, der auf die Gesundheitsbranche spezialisiert ist, trübten sich ein, schrieb Analyst Nicolas Herms in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach einem enttäuschenden ersten Quartal und einem zweiten Jahresviertel, für das die Vergleichswerte hoch seien, verlagere sich der Fokus auf das zweite Halbjahr, in dem er das Unternehmen unter Druck erwartet. Compugroup müsse dann prozentual zweistellig wachsen, um den Mittelwert der diesjährigen Zielspanne zu erreichen./tih/ajx;