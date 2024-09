NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich der geplanten Übernahme durch Unicredit von 17,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Erhöhung der Geschäftsziele, um das deutsche Geldinstitut attraktiver zu machen, sei zu erwarten gewesen und dürfte die Verhandlungsposition der Commerzbank-Aktionäre stärken, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Chance eines Abschlusses sei gestiegen. Sie geht nun von einer 75-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus./edh/men;