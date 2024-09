NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Cancom von 30 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse suchte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach Anlagechancen im Bereich kleiner oder mittelgroßer europäischer Unternehmen, deren Bewertungen anders als bei den Großen immer noch so günstig seien wie nie. Eine breit angelegte Erholung lasse zwar noch auf sich warten, doch bei den Zinsen in der Eurozone habe die Trendwende schon begonnen. Beim IT-Dienstleister Cancom impliziere der Konsens eine Leistung im zweiten Halbjahr, die ihm nach dem schwachen bisherigen Jahresverlauf ehrgeizig erscheine./tih/mis;