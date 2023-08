NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Diese nannte Analyst Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Dienstag schwach. Der Rückgang des Wachstums aus eigener Kraft und Maßnahmen zur Kostensenkung hätten die Ergebnisse des IT-Dienstleisters belastet./bek/he;