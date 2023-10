FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Boohoo nach Halbjahreszahlen und gekürzten Unternehmenszielen von 43 auf 25 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Online-Modehändler habe in den ersten sechs Monaten massiv Marktanteile verloren, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und kürzte seine Gewinnschätzungen./tav/edh;