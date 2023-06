NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing nach monatlichen Absatzzahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Der US-Flugzeugbauer habe im Mai mit insgesamt 50 deutlich mehr Maschinen als im April ausgeliefert, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Maßgeblich für den 2023 angestrebten Barmittelzufluss seien die acht 787-Flugzeuge. Der europäische Konkurrent Airbus habe mit den Mai-Lieferzahlen die Nase vorn. Auch seit Jahresbeginn führe Airbus bei den Auslieferungen, wogegen die Amerikaner bei den Aufträgen vorn lägen./gl/men;