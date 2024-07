NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Absatzzahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer liefere weiterhin ab, schrieb Analyst Stephen Reitman am Mittwoch. Er rechnet für das zweite Quartal bei BMW generell kaum mit Überraschungen, was angesichts der angespannten Marktlage eine gute Sache sei. Die operative Marge (Ebit) im Automobilbereich werde sich voraussichtlich wie im ersten Quartal im diesjährigen Prognosekorridor von 8 bis 10 Prozent bewegen. Im Bereich der Elektrofahrzeuge lasse BMW den Konkurrenten Mercedes weiterhin hinter sich./tih/ag;