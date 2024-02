ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger nach Jahreszahlen von 43 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sein Vertrauen in die Margenziele des Industriedienstleisters sei gestiegen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zudem immer noch attraktiv bewertet./gl/edh;