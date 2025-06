LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3450 auf 3750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Gaurav Jain passte seine Schätzungen in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung an den Zwischenbericht zum ersten Halbjahr an. Aufgrund wohl dynamischeren Wachstums hob er auch seinen Bewertungsmaßstab an./ag/tih;