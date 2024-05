NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco von 3300 auf 3400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Owen Bennett in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Veröffentlichung der Eckdaten für das erste Halbjahr Anfang Juni. Er rechnet damit, dass der Tabakkonzern an seinen Jahreszielen festhält. Ansonsten geht er von ermutigenden Trends aus./ag/ajx;