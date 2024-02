NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem US-Urteil zu Mentholzigaretten auf "Buy" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Mit dem für den Tabakkonzern positiven Urteil dürften seine Mentholprodukte nun weiter am Markt verbleiben, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Montag vorliegenden Studie. Weitere, möglicherweise negative Gerichtsurteile hierzu seien nun bis auf Weiteres nicht in Sicht./bek/stk;