NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Die Dynamik für das Geschäftsmodell des Internet-Gebrauchtwagenhändlers bleibe hoch und so bleibe die Aktie einer seiner "Top Picks" im Sektor, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Betreibern von Online-Anzeigenportalen. Die Aussichten für den Sektor blieben weiterhin positiv, Anleger sollten mit Blick auf das Jahr 2025 aber Aktien selektieren./ajx/tih;