NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt und den Jahresausblick angehoben, lobte Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/gl;