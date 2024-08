NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 7,10 auf 7,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar imposante Quartalszahlen. Nun müsse man die Balance zwischen Ergebnis und Wachstum nur halten./ag/la;