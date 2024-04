NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Phase-III-Studiendaten zu Imfinzi gegen Lungenkrebs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13000 Pence belassen. Der Studienerfolg könnte den erwarteten Jahresspitzenumsatz mit dem Medikament um rund eine halbe Milliarde US-Dollar steigern, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/edh;