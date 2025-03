NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos nach Indikationen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 375 Pence auf "Hold" belassen. Der Online-Modehändler habe einen Umsatz im Bereich der Konsensschätzung in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Andrew Wade am Freitag . Das operative Ergebnis (aEbitda) sollte den Angaben zufolge besser als erwartet ausgefallen sein./edh/ag;