FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 450 auf 440 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management mache erhebliche Fortschritte auf dem Weg zum neuen Geschäftsmodell und habe ein gesundes Umsatzwachstum in den am weitesten entwickelten Bereichen des Online-Modehändlers erreicht, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl;