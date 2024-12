NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 767 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Sara Russo ist in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2025 für die europäische Halbleiterbranche recht zuversichtlich. "Die Fülle an Vorsicht biete Chancen", so die Expertin. ASML habe trotz jüngst gesenkter Ziele für 2025 auf dem Kapitalmarkttag die Ambitionen bis 2030 bekräftigt - wenn auch mit etwas veränderten Triebfedern. Das kurzfristige Risiko China sei bei ASML angesichts der konservativen Planung weniger hoch als bei den Wettbewerbern./ag/ck;