NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,70 Franken belassen. Die Resultate des Halbleiterkonzerns hätten den erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Für das zweite Halbjahr 2024 rechnet er mit einer besseren Geschäftsentwicklung./edh/jha/;