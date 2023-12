NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Alphabet C-Aktie nach Vorstellung des neuen KI-Modells Gemini auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Die Fortschritte der Tochter Google in diesem Bereich seien ermutigend, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis;