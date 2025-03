ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Der Versicherer wolle die Erlöse aus dem Anteilsverkauf an einem Gemeinschaftsunternehmen in Indien eher in seine dortigen strategischen Ambitionen stecken als an die Aktionäre ausschütten, zitierte Analyst Will Hardcastle am Montag in einer ersten Reaktion Aussagen des Unternehmens./gl/mis;