ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 287 Euro belassen. Im dritten Quartal habe der Versicherer die Erwartungen geringfügig übertroffen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus verlagere sich nun auf den Kapitalmarkttag, den das Unternehmen im Dezember abhalten will./tih/edh;