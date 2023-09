FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien der Allianz von 255 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Allianz profitiert in allen drei Segmenten von einem länger auf höherem Niveau verharrenden Zinsniveau", schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis;