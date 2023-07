Allianz 207.23 CHF 0.53% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Analyst Michael Huttner hob in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Zwischenberichte in der Versicherungsbranche seine Kaufempfehlung für Axa hervor. Hier weiche er besonders deutlich vom Marktkonsens nach oben ab. Bei der Allianz erinnerte er an das hohe verwaltete Vermögen, das Pimco im Juni gemeldet hatte. Der sich daraus ergebende Mittelzufluss alleine bei Pimco sei doppelt so hoch wie der Konsens für die komplette Allianz-Vermögensverwaltung./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 14:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.