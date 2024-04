NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Chipindustrieausrüsters haben Sorgen um Marktanteilsverluste bei Siliziumkarbid (SiC)-Halbleiter-Fertigungsanlagen abgemildert, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die SiC-Anlagen dürften Aixtron im zweiten Halbjahr antreiben, wenn sich Aufträge im Umsatz bemerkbar machen. Auch der Pessimismus rund um MicroLED habe sich abgeschwächt. Das Wachstum dürfte 2025 anziehen./niw/zb;