Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Aixtron nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. In einem Gespräch habe Finanzvorstand Christian Danninger das Potenzial des halbleiterindustrie-Ausrüsters durch die zunehmende Verbreitung von Galliumnitrid-Halbleitern sowie den weiter dynamischen Markt für Siliziumkarbid-Produkte thematisiert, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu kämen beruhigende Aussagen zum Thema Exportlizenzen./gl/edh;

