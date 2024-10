NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Auslieferungszahlen von Verkehrsflugzeugen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Auslieferungen im abgelaufenen Monat hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Um das avisierte Ziel für 2024 jedoch noch zu erreichen, müsste der Flugzeugbauer seine Auslieferungen im vierten Quartal um 11 Prozent steigern. Das sei zwar herausfordernd, aber ihr zufolge immer noch machbar./ck/he;