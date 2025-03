ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 2050 auf 2000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Justin Forsythe passte seine Schätzungen in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar an die jüngsten Geschäftszahlen des Zahlungsabwicklers an./ag/edh;