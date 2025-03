ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Adyen nach einer Fachkonferenz der Schweizer Großbank in London mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Justin Forsythe bezog sich in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf ein Treffen mit Investoren und dem Investor-Relations-Manager Josh Masser. Im Kern sei über das Dienstleistungsgeschäft, die Mitarbeiterzahl und die Wachstumserwartungen bis 2026 gesprochen worden. /tih/ag;