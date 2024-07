NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1821 auf 1695 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei für die anstehenden Quartalszahlen des Zahlungsdienstleisters zuversichtlich, für den Konkurrenten Worldline hingegen vorsichtig, schrieb Analyst Hannes Leitner in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick./gl/edh;