Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adesso nach Zahlen von 196 auf 187 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Umsatz des IT-Dienstleisters sei im ersten Halbjahr sehr stark und im Marktvergleich überdurchschnittlich gewachsen, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei jedoch, nicht zuletzt auch wegen der Lohninflation, weiterhin unter Druck. Er ist allerdings zuversichtlich, dass Adesso seine Jahresziele am unteren Ende der angegebenen Spanne erreichen wird./ck/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / 16:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



