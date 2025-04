NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 50 auf 43 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Für Europas Hersteller von Kapitalgütern gälten erhöhte Unsicherheiten, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Im Schnitt preisten die Aktien eine wirtschaftliche Rezession etwa zur Hälfte ein. Ihre Bewertungen bewegten sich mittlerweile näher an langjährigen Durchschnittswerten. Die Schweizer dürften bereits im dritten Quartal von einer kurzzeitigen zyklischen Schwäche getroffen werden./bek/gl;