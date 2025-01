NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 46 Franken belassen. Die Eckdaten des Technologiekonzerns hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Profitabilität im Segment Elektrifizierung habe jedoch an Dynamik eingebüßt./edh/ajx;