NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB nach "soliden Quartalszahlen" von 38 auf 39 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Industriekonzern und verwies zudem auf den zuversichtlichen Ausblick auf 2024. Er hob zugleich seine Schätzungen leicht an, blieb aber unter den Konsensprognosen, da er künftig mit mehr Druck auf die Margen rechnet./ck/he;