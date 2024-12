ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 50 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin erwähnte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar, er habe den Automatisierungskonzern am Rande eines Kapitalmarkttags von Siemens besucht. Sein Fazit der Gespräche lautet, dass das Unternehmen für 2025 gut positioniert sei./tih/ag;