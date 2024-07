NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 46 Franken belassen. Der Bereich Elektrifizierung des Industrieunternehmens haben sich dieses Mal nicht so beeindruckend wie gewohnt entwickelt, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Brandaktuell bleibe derweil das Geschäft mit Datencentern.

Es bleibe nun abzuwarten, wie die Strategie des neuen Vorstandsvorsitzenden aussehen werde. Hinsichtlich der Sparte Robotik & Automatisierung stelle sich die Frage, ob ABB nicht besser ohne diese dastehen würde./mf/tih;