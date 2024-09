NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB vor Zahlen zum dritten Quartal von 54 auf 50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Auftragseingang des Industriekonzerns bis 2025 reduziert, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte ist insbesondere skeptisch für den Geschäftsbereich Robotics & Discrete Automation. Für diese Sparte seien die Markterwartungen insgesamt zu hoch./la/gl;