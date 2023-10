ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Franken belassen. Die Kennziffern des Elektrotechnikkonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der erhöhte Jahresausblick sei in den Konsensschätzungen bereits berücksichtigt./edh/gl;