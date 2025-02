Wasser - Blaues Gold für Ihr Portfolio

Anzeige

Verbesserung des Zugangs

Wasserknappheit bedroht unser Leben über den direkten Wasserverbrauch, durch seine integrale Rolle bei der Lebensmittelproduktion und als wichtiger Produktionsfaktor in anderen Branchen. Gemäss Weltbank könnte Wasserknappheit bis 2050 einigen Regionen 6 % des Bruttoinlandsprodukts kosten.

Der Zugang zu sauberem Wasser ist für den Erhalt der Wassersicherheit unerlässlich, jedoch durch Bevölkerungswachstum, Klimawandel und unzureichende Infrastruktur gefährdet. In südlichen Teilen Afrikas hat die Hälfte der Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und zunehmend ist Wasserknappheit auch ein Problem für wohlhabendere Nationen wie die USA. Teile Kaliforniens sind von Dürre betroffen und in Arizona kommt es zu häufigen Versorgungsengpässen.

Für die Sicherung von gesundem und zuverlässigem Wasser bedarf es einer Modernisierung der Wassersysteme weltweit. Das bietet Anlagechancen in Firmen, welche intelligente Bewässerungssysteme implementieren, sowie in Rohrleitungsunternehmen, die die Wasserqualität überwachen, aufbereiten und den Verbrauch und Lecks verfolgen.

Modernisierung der Infrastruktur

Wesentlich für die Wasserversorgung ist die Erneuerung der alternden Wasser- und Abwassersysteme. Die Vereinten Nationen schätzen einen jährlichen Zusatzbedarf von 260 Milliarden US-Dollar für wasserbezogene Infrastruktur um ihre Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen4.

Ein grosser Teil davon wird den Entwicklungsländern zugutekommen, da das schnelle Wachstum der Städte oft die Infrastruktur überfordert und Millionen von Menschen ohne grundlegende Wasser- und Sanitärversorgung dastehen. Die Wasserinfrastruktur der Industrieländer wurde weitgehend im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert gebaut und bedarf einer dringenden Modernisierung.

Neben staatlichen Investitionen in die wasserbezogene Infrastruktur werden Endverbraucher durch höhere Wasserrechnungen belastet werden. Da Haushalte bereits mit höheren Energie- und Lebensmittelkosten konfrontiert sind, werden steigende Wasserkosten zusätzlich finanziell belasten.

Verbesserung der Wasserqualität

Als eines der Grundnahrungsmittel sollte sicheres, sauberes Wasser als selbstverständlich angesehen werden. Im Jahr 2022 nutzten weltweit mindestens 1,7 Milliarden Menschen Trinkwasserquellen, die mit Fäkalien verunreinigt waren.

Verantwortlich für die Verschlechterung des Wassers sind extreme Wetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen und menschengemachte Schadstoffe in unsere Gewässer. Die Kontamination reicht von Schadstoffen aus Landwirtschaft und Städten bis hin zu Mikroplastik, Metallen, Hormonen und Arzneimitteln.

Die Folge sind weltweit verschärfte Wasserqualitätsstandards wie das Clean Water Act der USA sowie die neue Trinkwasserrichtlinie der EU von 2021 mit dem Ziel, Wasserstandards zu stärken und neu auftretende Schadstoffe an der Quelle zu bekämpfen.

Das erfordert enorme Investitionen in Unternehmen, welche Lösungen zur Wasseraufbereitung, -prüfung und -recycling anbieten.

Durstige neue Industrien

Viele Branchen sind seit langem ein bedeutender Wasserverbraucher, und neue wasserintensive Industrien erhöhen die Nachfrage.

Bei der konventionellen Energieerzeugung ist Wasser seit Langem ein wichtiger Faktor. Auch erneuerbare Energien sind indirekt mit einem hohen industriellen Wasserverbrauch verbunden. Lithium als Schlüsselelement der erneuerbaren Energien und Herstellung von Elektroautos ist bei der Gewinnung auf Wasser angewiesen. Für eine Tonne Lithium werden etwa 1,5 Millionen Liter Wasser benötigt.

Im IT -Sektor ist die Produktion von Halbleiterchips sehr wasserintensiv wie auch in Rechenzentren die Umstellung von Luft- auf Flüssigkeitskühlsysteme. Beispielweise betrug in 2022 der jährliche Wasserverbrauch von Microsoft fast 1,7 Milliarden Gallonen.

Innovative Lösungen spielen eine Schlüsselrolle um Effizienz- und Nachhaltigkeitsherausforderungen bei wasserintensiven Prozessen zu meisten. Daher setzt man auf Kreislaufsysteme, die Wasser in industriellen Umgebungen wiederverwenden und recyceln.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Qualität der weltweiten Wasserversorgung sind von grösster Bedeutung. Die Erneuerung der Infrastruktur, Verbesserung der Wasserqualität und die Befriedigung der wachsenden Nachfrage sind Wachstumstreiber für Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind Die Anlagechancen in diesem Bereich sind überraschend vielfältig und umfassen sowohl defensive als auch zyklische Geschäfte über verschiedene Regionen und Sektoren.

Investment Strategieteams für Wasser zeichnen sich durch tiefgreifendes Verständnis der Wasserwirtschaft und ihrer Technologien aus. Das bedeutet die schnell wachsenden Wertschöpfungskette des Wassers zu verstehen und die Chancen zu nutzen und dabei Unternehmen zu vermeiden, die ihrer Umweltverantwortung nicht gerecht werden.

Von Ariane Dehn, Country Head Switzerland, BNP Paribas Asset Management.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schliesst jegliche Regressansprüche aus.