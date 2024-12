Goldpreis: Kursbewegungen erwartet - Alles hängt an den US-Daten

Anzeige

Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Arbeitslosenrate von 4,1 auf 4,2 Prozent leicht erhöht haben und die Zahl neu geschaffener Stellen von 12.000 auf 200.000 gestiegen sein. Die am gestrigen Donnerstag veröffentlichten. Daten zeigten, dass die Zahl neuer Arbeitsloser in der vergangenen Woche stärker als erwartet angestiegen ist, was auf eine allmähliche Abkühlung des Arbeitsmarktes hindeutet. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der am 18. Dezember stattfindenden Fed-Sitzung Dezember liegt aktuell bei fast 72 Prozent. Für ein hohes Mass an Aufmerksamkeit dürfte am Abend der Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen, der ein aktuelles Stimmungsbild von der Terminbörse liefern wird.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.00 (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 13,10 auf 2.661,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Vor dem Wochenende stabil

Da die Entscheidung der OPEC+-Staaten, die Wiederaufnahme der gestoppten Produktion erneut zu verschieben, erwartet worden war, reagierte der Ölpreis auf diese für den Ölpreis grundsätzlich positive Meldung kaum. Das Anheben der Fördermengen wurde um weitere drei Monate verschoben und zugleich wurde eine schrittweise Erhöhung ab April sowie einen Abbau der Produktionskürzungen über 18 Monate hinweg angekündigt. Ausserdem gaben die VAE bekannt, dass sie die geplante Erhöhung ihres Rohölproduktionsziels um 300.000 Barrel pro Tag von Januar auf April verschieben werde. Wie freitags gewohnt, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten (19.00 Uhr) kommunizieren und dadurch für zusätzliche Aufmerksamkeit an den Ölmärkten sorgen.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 68,27 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,09 auf 72,00 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.ch