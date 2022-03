Diese Silicon Valley-Unternehmen locken Arbeitnehmer mit den höchsten Gehältern

Das Silicon Valley

Das Silicon Valley in Kalifornien der Vereinigten Staaten von Amerika ist weltweit für seine Technologieindustrie bekannt. Fast alle grossen Tech-Unternehmen, angefangen von Google bis zu Adobe, haben hier ihren Hauptsitz. Eine Studie der Onlineplattform glassdoor hat herausgestellt, welche Konzerne im Silicon Valley das höchste Gehalt im Median an seine Mitarbeiter zahlen.

Folgend werden die 20 am besten zahlenden Unternehmen der US-amerikanischen Technologiehochburg vorgestellt.

Platz 20: Genentech

Genentech ist ein Unternehmen, das zur Pharmabranche der Roche Gruppe gehört und schon seit mehr als 40 Jahren im Bereich Biotechnologie arbeitet. Der Konzern operiert aus dem Süden von San Francisco heraus und zahlt seinen Mitarbeitern im Median 133'605 US-Dollar.

Platz 19: Adobe

Als global führendes Unternehmen für Softwareprogramme im Bereich digitale Problemlösungen und Leseprogramme, landet Adobe auf Rang 19 der am besten zahlenden Silicon Valley-Unternehmen.

Das 1982 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Herzen des Silicon Valleys, San Jose. Die Mitarbeiter verdienen hier im Mittelwert 135'027 US-Dollar.

Platz 18: Veritas

Veritas - ein Hard- und Softwarekonzern mit Sitz in Mountain View, Kalifornien. Bereits 1983 gegründet, erwirtschaftet das Unternehmen heute circa zwei bis fünf Milliarden US-Dollar pro Jahr. Hiervon erhalten die Mitarbeiter im Mittelwert 137'244 US-Dollar.

Platz 17: Western Digital

Ein Software- und Festplattenentwickler mit Hauptsitz in San Jose. Das Unternehmen wurde 1970 unter dem Namen General Digital gegründet und war zunächst Hersteller für Halbleiter und verkaufte zudem Taschenrechner.

Heute verbucht das Unternehmen Jahresumsätze von rund 20 Milliarden US-Dollar. Als Angestellter bei Western Digital verdient man 137'527 US-Dollar im Median.

Platz 16: eBay

Auch der Online-Marktplatz eBay zählt im Silicon Valley zu den Arbeitgebern, welche die höchsten Gehälter ausschütten. Das Urgestein des Onlinehandels hat seinen Hauptsitz in San Jose und zahlt im Median 140'056 US-Dollar pro Jahr an seine Mitarbeiter.

Platz 15: Synopsys

Wie Veritas, operiert Synopsys von Mountain View, Kalifornien heraus. Der Softwareentwickler und Dienstleister, der 1986 gegründet wurde, zahlt seinen Mitarbeitern im Mittelwert 140'577 US-Dollar. Der Jahresumsatz liegt bei Synopsys zwischen zwei und fünf Milliarden US-Dollar.

Platz 14: Workday

Im Vergleich zu den anderen Unternehmen dieses Rankings ist Workday, 2005 gegründet, ein relativ junger Konzern, mit Sitz in Pleasanton. Das Unternehmen stellt Cloud-Systeme für Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Personalverwaltung her.

Workday hat circa 8'200 Mitarbeiter und generiert einen jährlichen Umsatz von gut zwei Milliarden US-Dollar. Die Mitarbeiter verdienen im Mittelwert 141'893 US-Dollar.

Platz 13: Autodesk

Das in San Rafael ansässige Hard- und Softwareunternehmen Autodesk, hat einen Jahresumsatz von zwei bis fünf Milliarden US-Dollar. Die Produkte des Unternehmens werden unter anderem zur Herstellung von Uhren, Autos und Filmen verwendet.

Mitarbeiter verdienen hier im Median 142'083 US-Dollar.

Platz 12: Playstation

Der Hersteller für Spielekonsolen und weitere Produkte der Videospielbranche ist ein Tochterunternehmen von Sony. Seit 1994 hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in San Mateo.

Das Jahresgehalt der Mitarbeiter hat allerdings nichts mit Spielgeld zu tun, bei Playstation verdienen Angestellte im Mittelwert 143'229 US-Dollar.

Platz 11: ServiceNow

2004 gegründet, entwickelt ServiceNow in Santa Clara Netzwerklösungen für andere Unternehmen. Gut 8'600 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, welche im Median 145'529 US-Dollar verdienen.

Platz 10: Juniper Networks

Juniper Networks hat es in die Top-10 der am besten zahlenden Arbeitgeber des Silicon Valley geschafft. Das 1996 gegründete Unternehmen für Netzwerkausrüstung hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale und beschäftigt circa 9'000 Mitarbeiter. Die Umsätze des Konzerns liegen jährlich bei circa vier bis fünf Milliarden US-Dollar, während Mitarbeiter im Mittelwert 146'781 US-Dollar verdienen.

Platz 9: Salesforce

Der international agierende Entwickler für Cloud-Computing-Lösungen Salesforce hat seinen Hauptsitz in San Francisco. Über neun Milliarden US-Dollar Umsatz kann der 1999 gegründete Konzern heute jährlich verbuchen.

Mitarbeiter werden hier mit einem Gehalt von 150'379 US-Dollar entlohnt.

Platz 8: Facebook

Der Social-Media-Gigant Facebook hat seinen Hauptsitz in Menlo Park. Das Unternehmen ist eines der populärsten im Ranking der Arbeitgeber und konnte sich einen soliden achten Platz sichern.

Mitarbeiter des Konzerns erhalten im Mittelwert jährlich 152'962 US-Dollar.

Platz 7: LinkedIn

Die 2003 gegründete Plattform für soziale Vernetzung auf professioneller Ebene hat seinen Hauptsitz in Mountain View. Die gut 10'000 Beschäftigten von LinkedIn werden mit 157'402 US-Dollar im Median vergütet.

Platz 6: VMware

VMware ist ein Tochterunternehmen des Technologieherstellers Dell und wurde bereits 1998 gegründet. Anders als Dell, hat VMware seinen Sitz im Silicon Valley. Von Palo Alto aus entwickelt das Unternehmen Software.

Mitarbeiter erhalten hier ein medianes Gehalt von 158'063 US-Dollar.

Platz 5: Google

Die bekannteste Suchmaschine der Welt, Google, hat seinen Hauptsitz ebenfalls in Mountain View. Mehr als 10'000 Arbeitnehmer werden von dem 1998 gegründeten Konzern beschäftigt.

Sie erhalten ein stattliches Gehalt von 161'254 US-Dollar im Mittelwert, damit erreicht Google die Top-5 des Rankings.

Platz 4: Gilead Sciences

Ein Pharmaunternehmen, das schon seit über 30 Jahren existiert. Der Hauptsitz von Gilead Sciences liegt in Foster City.

Ein Mitarbeitergehalt von 162'210 US-Dollar im Mittelwert lässt das Unternahmen knapp an der Top-3 der Liste vorbeirutschen.

Platz 3: Twitter

Die Plattform für Kurznachrichten, Twitter, hat seinen Hauptsitz in San Francisco. 2006 wurde das Unternehmen gegründet und konnte sich seither auf dem Markt der sozialen Medien behaupten.

Mitarbeiter verdienen hier im Median 162'852 US-Dollar.

Platz 2: NVIDIA

Der Grafikkartenhersteller und Erfinder von Grafikprozessoren NVIDIA hat seinen Hauptsitz in Santa Clara und beschäftigt rund 10'000 Mitarbeiter. Das Unternehmen generiert einen Jahresumsatz von fünf bis zehn Milliarden US-Dollar.

Einen stattlichen Lohn von 170'068 US-Dollar im Mittel erhalten Mitarbeiter des Unternehmens.

Platz 1: Palo Alto Networks

Als Sicherheitsunternehmen wurde Palo Alto Networks 2005 gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Santa Klara. Der Konzern schliesst für andere Unternehmen digitale Sicherheitslücken und verfügt über knapp 10'000 Mitarbeiter.

Mit durchschnittlichen Gehaltsausschüttungen von 170'929 US-Dollar landet Palo Alto Networks auf Rang eins des Rankings.

Henry Ely / Redaktion finanzen.ch