XRP im Aufwärtstrend: Durchbricht der Kurs jetzt das Allzeithoch?

Die letzten zwei Wochen waren für Krypto-Anleger ein Volksfest. Zumindest, wenn man auf die richtigen Coins wie Bitcoin ($BTC), Solana ($SOL), Ethereum ($ETH) oder $XRP gesetzt hat. Gerade letzterer hat zuletzt hohe Kursgewinne erzielt und konnte aus einer monatelangen Seitwärtskonsolidierung ausbrechen. In den letzten 7 Tagen ist der Kurs von $XRP um mehr als 24 Prozent angestiegen. Doch wie es aussieht, bildet $XRP einen starken Aufwärtstrend und könnte in den nächsten Wochen auf ein neues Allzeithoch ausbrechen.

(Der Kurs von $XRP ist in den letzten 7 Tagen um mehr als 24 Prozent angestiegen – Quelle: coinmarketcap.com)

$XRP explodierte im Juli: Wie weit wird die Rallye noch laufen?

Obwohl der Juli gewöhnlicherweise eher ein schwieriger Monat aus saisonaler Sicht ist und häufig das Sommerloch einsetzt, war der bisherige Juli für den Kryptomarkt eine hervorragende Zeit. Vor allem für $XRP. Denn der Kurs des Coins ist im bisherigen Juli um mehr als 60 Prozent angestiegen. Zeitgleich ist das Momentum stark explodiert, wie auch der Momentumindikator von Tradingview zeigt. Auch das Handelsvolumen ist in derselben Zeit stark angestiegen und hat den Kurs von $XRP auf ein neues Jahreshoch gehievt.

(Der Kurs von $XRP ist durch das explodierende Momentum und Handelsvolumen auf ein neues Jahreshoch gestiegen – Quelle: Tradingview.com)

Derzeit ist die Marke von 3,43 US-Dollar bei $XRP entscheidend. An dieser würde sich der bestehende Aufwärtstrend von $XRP erneut bestätigen. Von dort aus liegt das Allzeithoch des Ripple-Coins bei 3,84 US-Dollar aus dem Jahre 2018 praktisch nur noch einen Katzensprung entfernt. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass $XRP in der nächsten Woche erstmals seit 2018 einen neuen Höchststand markieren wird. Ähnlich bullish geht es zur Zeit bei Ethereum zu.

Auch zahlreiche andere Altcoins könnten in der nächsten Wochen stark ansteigen, da durch den Ethereum-Anstieg bald eine neue Altcoin-Season beginnen könnte. Dadurch könnten vor allem die Nutzer des neuen Tradingbots Snorter ($SNORT) hohe Gewinne erzielen.

Wie Snorter jetzt den Kryptohandel von Anlegern revolutionieren könnte

Snorter ist ein neuer Trading Bot für Solana-basierte Meme Coins, der den Kryptohandel vieler Anleger in naher Zukunft revolutionieren könnte, was insbesondere angesichts einer Altcoin-Season bedeutend sein könnte. Denn Snorter kann einfach und schnell über Telegram bedient werden, wobei Anleger sogar Stop Loss Orders zur Risikominimierung sowie Take Profits zur Gewinnsicherung eingeben können. Zusätzlich schützt Snorter seine Anwender vor Scam-Coins. Gemeinsam mit Snorter wird der $SNORT-Token veröffentlicht, der Anlegern ebenfalls zu hoher Rendite durch starke Kurssteigerungen nach dem ICO verhelfen könnte.

(Snorter ist ein revolutionärer Handelsbot und kommt gemeinsam mit dem $SNORT-Token auf den Markt – Quelle: snortertoken.com)

Snorter hat vor einigen Wochen sein ICO gestartet, in dieser kurzen Zeit aber bereits zahlreiche Anleger von seinem Potenzial überzeugt. Denn schon jetzt beträgt die Vorverkaufssumme mehr als 2,12 Mio. US-Dollar. Der Grund für den hohen Ansturm auf $SNORT-Tokens liegt wohl in den zahlreichen Analysten-Prognosen, die von hohen Kursgewinnen des Coins ausgehen. Und da die Tokens im Presale günstig gekauft werden können, dürfte das für viele Anleger der ideale Einstiegszeitpunkt sein. Zudem bietet auch der Staking-Pool des Coins mit derzeit 190 Prozent pro Jahr eine extrem hohe Rendite. Anleger sollten sich also gut überlegen, ob sie diese Chance wirklich verpassen wollen.

