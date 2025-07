Wie dieser Investor Milliardär durch Bitcoin wurde

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer heutzutage einen Blick auf Bitcoin wirft, der wünscht sich wohl auf jeden Fall, er wäre bei einem Kurs von 100 US-Dollar eingestiegen. Immerhin notiert Bitcoin mittlerweile wieder bei mehr als 108.000 US-Dollar, womit sich der Kurs der grössten und ältesten Kryptowährung seitdem vertausendfacht hat. Wer also nur 1.000 US-Dollar investiert hat, wurde dadurch zum Millionär. Das Problem: Die meisten Anleger wussten im Jahr 2013, als Bitcoin bei 100 US-Dollar notierte, noch nichts von Kryptowährungen. In der Finanzbranche wurde Bitcoin damals als kleine Online-Spielerei von ein paar Tech-Nerds angesehen. Dennoch hat ein Trader damals 30.000 Bitcoins zu einem Kurs von 100 US-Dollar gekauft. Ein Investment, das ihn zur Legende und zum Milliardär gemacht hat.

(Der Kurs von Bitcoin notiert mittlerweile wieder bei mehr als 108.000 US-Dollar – Quelle: Tradingview.com)

Wie konnte dieser Trader den Aufstieg von Bitcoin ahnen?

Als der Bitcoin-Kurs im Jahr 2013 bei 100 US-Dollar stand, war Dan Morehead selbst noch als Trader bei Goldman Sachs und später bei Tiger Management, einem legendären Hedgefonds, angestellt. Trotz seiner durchweg hohen Trefferquoten stiess seine damalige Idee, in Bitcoin zu investieren, auf wenig Gegenliebe von seinem Arbeitgeber.

Also entschied Morehead sich zu einem revolutionären Schritt. Er gründete Pandera Capital, den ersten Investmentfonds, der sich rein auf Bitcoin- und Blockchain-Investments fokussierte! In einer Zeit, als Bitcoin in der Finanzbranche bestenfalls müde belächelt wurde. Am heutigen Tag vor 12 Jahren kaufte Dan Morehead 30.000 $BTC zu einem Kurs von nur 100 US-Dollar. Eine Anlage, die heute über 3,2 Mrd. US-Dollar wert ist!

12 years ago today, hedge fund investor Dan Morehead bought 30,000 #Bitcoin for $100 each



Today, he's worth $3.2 BILLION. Legenday pic.twitter.com/aOsrc11v9Y — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) July 6, 2025

Neben seinen Bitcoin-Investments investierte Morehead auch in Ethereum und mehrere DeFi-Projekte wie etwa Uniswap sowie mehrere Start-ups, die in den folgenden Jahren Bewertungen von mehreren Milliarden US-Dollar erzielten. Dan Morehead selbst wurde durch sein unvergleichliches Gespür für das Potenzial des Kryptomarktes zum Milliardär. Die Geschichte dieses einzigartigen Traders, der sich gegen die gesamte Finanzwelt gestemmt hat, um einer Vision zu folgen, zeigt, was Anleger erreichen können, wenn sie Chancen frühzeitig wahrnehmen. Eine der neuesten Chancen auf hohe Gewinne könnte aktuell der neue BTC Bull Token ($BTCBULL) sein, der unmittelbar vor dem Start steht.

Jetzt mehr über den BTC Bull Token erfahren.

Wird der BTC Bull Token in den nächsten Tagen explodieren?

Der BTC Bull Token befindet sich aktuell noch in einem unglaublich erfolgreichen Initial Coin Offering (ICO). Das bedeutet, Anleger haben hier noch die Möglichkeit, die Token von Anfang an direkt von den Entwicklern zu einem günstigen Fixpreis zu kaufen, noch bevor der neue Coin an den Kryptobörsen gehandelt wird. Und die Nachfrage explodiert bereits in dieser frühen Phase. Über 8,2 Millionen Dollar haben Anleger bereits investiert. Inzwischen hat sich auch eine Community von über 13.000 Anlegern auf X und Telegram rund um den BTC Bull Token gebildet. Das liegt daran, dass sich der neue Coin durch eine Besonderheit von den zahlreichen Altcoins am Markt unterscheidet.

(In wenigen Stunden startet der BTC Bull Token am Kryptomarkt – Quelle: btcbbulltoken.com)

Der BTC Bull Token ist der erste Altcoin, der indirekt an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt ist. Die Entwickler haben hier mehrere Meilensteine definiert, die Bitcoin erreichen kann, bei denen $BTCBULL-Halter belohnt werden. Steigt Bitcoin auf 125.000 Dollar, wird beispielsweise bei $BTCBULL ein Token-Burn durchgeführt. Steigt der Kurs auf 150.000 Dollar, erhalten $BTCBULL-Halter sogar einen Bitcoin-Airdrop, wobei man umso mehr Satoshis bekommt, je mehr $BTCBULL man besitzt.

Bei jeder weiteren 25.000 Dollar Marke, die Bitcoin erreicht, setzen sich Bitcoin-Airdrops und Token-Burns abwechselnd fort. Das Angebot wird also immer knapper, während die Nachfrage durch einen steigenden Bitcoin-Kurs immer weiter steigen dürfte. Damit wären die idealen Bedingungen für eine Kursexplosion nach dem Handelsstart an den Börsen gegeben.

Wer die Gelegenheit noch nutzen möchte, $BTCBULL im Presale zu kaufen, sollte sich aber beeilen. Der Vorverkauf endet morgen und auch das Börsenlisting erfolgt morgen. Aufgrund der hohen Nachfrage während des Presales und des einzigartigen Konzepts vermuten Analysten, dass der $BTCBULL-Kurs schon in den nächsten Tagen um ein Vielfaches steigen könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $BTCBULL im Presale kaufen.







