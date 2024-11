Wer hätte das gedacht: Totes Eichhörnchen sorgte für plötzlichen Reichtum

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Auch wenn der Preis der Kryptowährung Bitcoin innerhalb der letzten 14 Tage um über 30 Prozent stieg und nun bei über 91.000 US Dollar liegt, so gab es doch eine andere Kryptowährung, die richtig für Furore sorgte. Wer hier vor ein paar Tagen investiert hätte, wäre jetzt reich. Die Rede ist vom Peanut Coin PNUT.

Über 2000 Prozent in 7 Tagen

Binnen 7 Tagen explodierte der Coin um über 2000 Prozent! Das von der US Umweltbehörde getötete Eichhörnchen, das durch Instagram populär wurde, hätte beim Plan, schnell reich werden, also durchaus geholfen. Hätte man 1.000 Euro investiert, so hätte man nach dem Ausbruch einen Neuwagen kaufen können.

Letztlich war jedoch damit nicht zu rechnen. Der Coin, der erst am 3. November gelauncht wurde, lag zu Beginn bei 0,075 US Dollar; das Allzeithoch wurde am 14. November mit 2,44 US Dollar aufgestellt.

Wer war Peanut?

Um was geht es bei dem PNUT Coin? Vor zwei Wochen hat die US Umweltschutzbehörde des Bundesstaats New York das wohl berühmteste Eichhörnchen der USA beschlagnahmt. Schliesslich hatte Peanut über 910.000 Follower auf Instagram. Aber das hat die Behörde nicht interessiert. Peanut wurde eingeschläfert! Das deshalb, weil der Besitzer des Eichhörnchens, der 34 Jahre alte Mark Longo, keine Erlaubnis hatte, Wildtiere zu halten. Er war der Grund, wieso das Eichhörnchen zum Star wurde: Er drehte lustige Videos und präsentierte diese auf Instagram – die Einnahmen hat er dazu genutzt, mehr als 300 Tiere zu retten.

Bei den Fans hat der Tod des Eichhörnchens Entsetzen ausgelöst. Mit PNUT wurde dann zu Ehren des verstorbenen Tieres ein neuer Meme Coin geschaffen. Aufgrund des starken Interesses an dem Tier, stieg der Meme Coin innerhalb weniger Tage um 2000 Prozent und hat den Investoren astronomisch höhe Gewinne beschwert.

Dogecoin, Shiba Inu und Pepe: Meme Coins auf dem Vormarsch

Es gibt zahlreiche Meme Coins am Markt. Die bekannteste Kryptowährung ist der Dogecoin. Wohl auch, weil es sich um die Lieblings-Kryptowährung von Elon Musk handelt. Der Dogecoin liegt derzeit auf Platz 6 im Ranking der wertvollsten Kryptowährungen laut Marktkapitalisierung und kostet um die 0,38 US Dollar. Innerhalb der letzten 7 Tage stieg der Preis um 90 Prozent. Noch immer befindet sich der Meme Coin aber rund 48 Prozent unter seinem Allzeithoch aus dem Jahr 2021 – damals lag der Preis bei 0,073 US Dollar. Laut den Prognosen könnte der Dogecoin Ende 2024 / Anfang 2025 über 1 US Dollar kosten, sogar in die Richtung 3 US Dollar marschieren.

Im Ranking auf Platz 12: Shiba Inu. Der Meme Coin kostet aktuell 0,00002543 US Dollar. Der sogenannte „Dogecoin Killer“ befindet sich sogar 70 Prozent unter dem Allzeithoch, das im Oktober 2021 erreicht wurde – damals lag der Preis bei 0,00008616 US Dollar. In den letzten Tagen stieg die Kryptowährung um 35 Prozent. Aktuell liegt Shiba Inu deutlich hinter den Erwartungen.

Der Star der letzten Tage: Pepe. Auch wenn der grüne Frosch nicht mit Peanut mithalten kann, so hat er seine Investoren ebenfalls begeistert: Innerhalb von einem Jahr stieg der Preis um über 1600 Prozent – in den letzten 7 Tagen um 115 Prozent. Am 14. November stellte Pepe mit 0,00002457 das neue Allzeithoch auf. Und Pepe Unchained steht bereits in den Startlöchern!

Pepe Unchained: Presale endet Mitte Dezember

Über 30 Millionen US Dollar haben die Investoren bereits in Pepe Unchained investiert. Der Token, PEPU, steht noch im Presale bis Mitte Dezember zur Verfügung. Danach wird PEPU den Sprung auf die Kryptobörse wagen. Doch wie geht es dann weiter? Experten gehen davon aus, dass der Preis nach oben schnellen wird. Aber was ist so besonders an dem neuen Meme Coin?

Mit Pepe Unchained gibt es das erste Projekt, mit dem der erste Layer 2 Meme Coin geschaffen wurde. PEPU läuft auf der Blockchain von Ethereum. Aufgrund der Tatsache, dass hier mit Layer 2 gearbeitet wird, ist PEPU im Stande, 100 Mal schneller als Ether, die Kryptowährung der Plattform Ethereum, zu agieren. Vor allem ist die eigene PEPU Blockchain auch dafür zuständig, dass nicht nur die Geschwindigkeit wesentlich höher ist, sondern auch die Kosten niedriger ausfallen. Im direkten Vergleich kann Pepe Unchained auch problemlos mit dem Ökosystem von Solana mithalten.

Zudem setzt das Team von Pepe Unchained auf Staking. Wer seine PEPU Token kauft und staked, dem wird von Seiten der Verantwortlichen eine prozentuale Jahres-Rendite von 91 Prozent angeboten. Laut den Entwicklern soll dadurch langfristig ein stabiles Preisniveau gehalten werden können. Mit dem Staking will man auch verhindern, dass nach den ersten Preisexplosionen alle Bestände verkauft werden und die Investoren die Gewinne mitnehmen; das würde PEPU wohl ins Bodenlose stürzen lassen.

Im offiziellen Whitepaper von Pepe Unchained steht auch geschrieben, dass rund um Pepe Unchained ein ganzes Ökosystem aufgebaut werden. Noch ist aber nicht ganz klar, wie dieses Ökosystem aussehen soll.

