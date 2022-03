Trotz Abwärtstendenz: Mike Novogratz bleibt optimistisch für Kryptobranche und Galaxy Digital

• Galaxy Digital auf der Suche nach neuen Mitarbeitern• Novogratz sieht Krypto als "Wachstumsbranche und Galaxy [als] ein Wachstumsunternehmen"• Krypto-Milliardär optimistisch in Bezug auf die Zukunft von Galaxy Digital

Michael Novogratz, ehemals Star-Händler bei Goldman Sachs und Hedgefondsmanager bei Fortress, ist als Krypto-Fan bekannt. So ist es kaum verwunderlich, dass er heutzutage CEO seiner eigenen, auf digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierten Firma Galaxy Digital ist. "Unsere Mission ist es, Systemveränderungen durch Technologie voranzutreiben. Heute konzentrieren wir uns hauptsächlich auf digitale Assets, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie und darauf, wie diese technologischen Innovationen die Art und Weise, wie wir Werte speichern und übertragen, drastisch verändern werden", wird Novogratz auf der Galaxy Digital-Website zitiert.

Obwohl es für Kryptowährungen wie Bitcoin & Co. in den vergangenen Wochen und Monaten abwärts ging und der Bitcoin inzwischen wieder weit entfernt von seinem Allzeithoch von November bei fast 69'000 US-Dollar notiert, glaubt Mike Novogratz weiter an die Zukunft von Kryptowährungen und seines Unternehmens Galaxy Digital.

Galaxy Digital mit Rekrutierungskampagne

Während die Unsicherheit am Kryptomarkt derzeit gross ist und es in einigen Ländern Beschränkungen oder gar Verbote von Kryptowährungen gibt, setzt Mike Novogratz nach wie vor auf Bitcoin & Co. und will sein Unternehmen weiter vergrössern. So hat Novogratz‘ Firma Galaxy Digital, wie The Street berichtet, gerade eine Art gross angelegte Rekrutierungskampagne gestartet. Das Unternehmen suche Talente, die in der jungen, aufstrebenden Branche arbeiten möchten.

"Interessiert daran, die Zukunft des Finanzwesens mitzugestalten? @GalaxyDigitalHQ stellt für Einstiegspositionen in mehreren Abteilungen ein!", postete das Kryptounternehmen Mitte Februar auf Twitter.

Und auch Novogratz selbst teilte den Rekrutierungs-Tweet seines Unternehmens auf Twitter.

Ein paar Tage später schrieb er "It’s a Year to Build" und verwies auf ein Bloomberg-Interview mit einem Galaxy Digital Top-Recruiter.

It’s a year to Build. https://t.co/GB3ENYqCe7 - Mike Novogratz (@novogratz) February 18, 2022

Laut Angaben auf der Unternehmenswebsite sucht Galaxy Digital aktuell nach Analysten für sein "FLAG-Analyst Program" (Future Leaders at Galaxy), das im Mai 2022 beginnen soll. Die Stellenangebote umfassen laut Galaxy Digital die Bereiche Asset Management, Operations, Trading, Lending, Research, Investment Banking & Advisory, Ventures, Tech und Mining. In der Stellenbeschreibung erklärt das Unternehmen: "Die Verantwortlichkeiten variieren je nach Team, mit dem Sie zusammenarbeiten, zusätzlich zu einem Bildungsprogramm für die gesamte Klasse der FLAG-Analysten. Die Kandidaten sollten über mindestens 6 Monate Berufserfahrung und ein starkes Interesse an der Arbeit mit Kryptowährung verfügen. Diese Klasse wird ein Schlüsselfaktor bei der Entwicklung eines neuen Wirtschaftsparadigmas sein." Im Gegenzug biete das Unternehmen den Bewerbern unter anderem "laufende Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und praxisnahe Schulungen", "Zugang zu den neuesten Forschungsergebnissen und Trends im Digital-Asset-Ökosystem von unserem Expertenteam", "ein Netzwerk aus leistungsstarken, motivierten Kollegen", und "die Chance […], die Zukunft des Unternehmens zu gestalten und eine starke Grundlage für eine Karriere in der Kryptowährung zu schaffen".

Novogratz sieht Galaxy als Wachstumsunternehmen in einer Wachstumsbranche

Zwar schreibt Galaxy Digital auf seiner Website nicht, wie viele Leute das Unternehmen in dieser Kampagne einstellen will, während der Telefonkonferenz Anfang November zu den neuesten Quartalsergebnissen seines Unternehmens habe Novogratz, wie The Street berichtet, jedoch darauf hingewiesen, dass die Belegschaft in den letzten Monaten gewachsen sei: "Ich denke, es ist wirklich klar zu sehen, dass dies eine Wachstumsbranche und Galaxy ein Wachstumsunternehmen ist. Vor achtzehn Monaten, irgendwie vor COVID, oder vielleicht war es vor zwei Jahren, waren wir ungefähr 80 Mitarbeiter und heute würde die kombinierte Galaxy BitGo-Einheit 510 Personen umfassen. Das ist eine Menge Wachstum", zitiert The Street Novogratz.

Galaxy Digital hat laut The Street bereits mehrere Millionen US-Dollar in Unternehmen der Kryptobranche investiert und CEO Mike Novogratz zeigte sich vergangenen November auch für die Zukunft sehr zuversichtlich - sowohl für die Branche, als auch für sein Unternehmen: "Während die Kryptoökonomie weiter reift und sich Adoptionstrends beschleunigen, die sowohl Vermögenspreissteigerungen als auch grössere Mengen an institutionellem Kapital in den Raum treiben, war ich noch nie so optimistisch in Bezug auf die Zukunft unseres Unternehmens", so Novogratz.

Natürlich ist zu beachten, dass der Bitcoin zu diesem Zeitpunkt erst wenige Tage zuvor, am 10. November, sein neues Allzeithoch erreicht hatte und seither rund 36 Prozent an Wert verloren hat. Dennoch scheint Bitcoin-Bulle Novogratz bei seiner Meinung zu bleiben.

Redaktion finanzen.ch