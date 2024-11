TON Kurs Prognose – Rallyechance oder Fortsetzung der Korrektur?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährung TON steht derzeit an einem entscheidenden Punkt, nachdem sie in den letzten Monaten starke Volatilität durchlaufen hat. Ob TON nun eine Trendwende gelingt oder sich die jüngste Korrektur weiter fortsetzt, darum geht es im Folgenden.

Kurs ist in letzter Woche wieder unter 5-Dollar-Marke abgerutscht

TON gehört zu Telegram und besteht bereits seit 2021 auf dem Kryptomarkt. Die ersten Rallyeversuche erlebte TON bereits 2020, als der Wert von 0,5 $ erstmals auf über 4 $ anstieg. Im Jahr 2022 fiel der Coin dann jedoch auf Tiefststände von circa 0,8 $ zurück und konsolidierte bis Anfang 2024 grösstenteils zwischen 1,6 $ und 2,6 $.

Seine bisher grösste Rallye setzte dann erst mit Beginn 2024 ein. Im März und April schoss TON von 2 $ auf einen damaligen Höchststand bei über 7 $ in die Höhe, und Mitte Juni dieses Jahres konnte er sein Allzeithoch noch einmal auf 8,2 $ ausbauen. Seitdem scheint die Kaufkraft der Bullen jedoch ausgegangen zu sein, denn TON erlebte in den vergangenen Monaten eine stetige Entwertung.

Quelle: CoinMarketCap.com

Zunächst konnte sich der Coin noch eine Weile über der Sieben-Dollar-Marke halten, doch daraufhin rutschte er schnell in eine Konsolidierung zwischen 5 $ und 7 $ ab und fiel Anfang September bereits zwischenzeitlich unter den 5 $ Support zurück. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung ging es dann in den letzten Wochen erneut abwärts, wodurch sich im letzten Monat ein Wertverlust von circa 10 % ergab. Erst im Verlauf dieser Woche fiel TON nun wieder nachhaltig unter die Fünf-Dollar-Marke zurück und wird heute mit 4,82 $ bewertet.

TON könnte sich von aktuellem Stand in zwei Richtungen entwickeln

Es scheint, als würde sich die weitere Wertentwicklung von TON tatsächlich am Fünf-Dollar-Niveau entscheiden. Sollte dieses Niveau vom Coin nicht schnell wieder nach oben hin überwunden werden und als unüberwindbarer Widerstand fungieren, könnte dies für TON in den kommenden Wochen und Monaten tatsächlich noch einiges an Abwärtspotenzial bedeuten. Der Kurs könnte weiter in Richtung des nächsten psychologisch relevanten Supportniveaus bei 4 $ absacken.

Hier befindet sich schliesslich mit dem alten Allzeithoch von 2021 eine wichtige Kursmarke, die einigen Support bieten dürfte. Falls der Coin auch darunter rutscht, könnte es schlimmstenfalls noch weiter abwärts in Richtung der Zwei-Dollar-Marke gehen.

Soweit muss es jedoch nicht kommen. Da auch der restliche Krypto-Markt aktuell sehr positiv eingestellt ist und Bitcoin kurz davorzustehen scheint, ein neues Allzeithoch zu erreichen, könnte es auch sein, dass TON innerhalb der kommenden Tage schnell wieder über die Fünf-Dollar-Marke steigt und diese dann als Support nutzt. Nach einem positiven Retest könnte es für TON schnell weiter aufwärts in Richtung des Sechs-Dollar-Niveaus gehen.

Quelle: TradingView.com

Hier wäre es wichtig, dieses Niveau zu überwinden und damit im Chart wieder einen höheren Höchststand im Vergleich zum September-Hoch bei 6,02 $ zu etablieren. Falls das gelingt, würden noch höhere Kursniveaus von 7,08 $ oder möglicherweise ein neues Allzeithoch in Richtung 10 $ bis zum Jahresende realistisch werden.

Anleger sollten auf jeden Fall bedenken, dass die Kurssituation technisch hier sehr unsicher ist, um jetzt einzusteigen, wenn sie noch nicht in TON investiert sind. Ausserdem scheint das Aufwärtspotenzial in Anbetracht der milliardenschweren Marktkapitalisierung eher beschränkt, weshalb sich viele Investoren jetzt eher für kleinere Coins wie beispielsweise STARS interessieren.

STARS als lukrative Investitionsalternative

Bei STARS handelt es sich um den neuen Coin des Krypto-Projektes Crypto All-Stars. Das ist noch brandneu auf dem Markt und befindet sich vor seinem ersten offiziellen Börsen-Launch in der sogenannten Pre-Sale-Phase. In dieser haben Anleger die Möglichkeit, den Coin zum stark vergünstigten Kurs von 0,0015371 $ zu kaufen. Dadurch wird dem Projekt auf der anderen Seite ermöglicht, ein initiales Funding aufzubauen, um seine Vision überhaupt umsetzen zu können.

In den Pre-Sale flossen so innerhalb der letzten Wochen bereits fast 3 Millionen $ an Investitionen von überzeugten Anlegern. Das grosse Interesse ist dabei massgeblich darauf zurückzuführen, dass Crypto All-Stars sich der Verbesserung des Meme-Coin-Stakings verschrieben hat. Tatsächlich sind viele Krypto-Investoren in Meme-Coins investiert und häufig sogar gleich in mehrere. Wenn diese nun gestaket werden sollen, war das in der Vergangenheit meist nur einzeln über unterschiedliche Plattformen möglich. Das war sowohl zeitintensiv als auch kompliziert. Crypto All-Stars möchte jetzt mit seinem sogenannten MemeVault eine Möglichkeit schaffen, um Meme-Coins zentralisiert auf der Plattform gleichzeitig staken zu können.

Quelle: Cryptoallstars.io

Dafür nutzt man den neuen ERC-1155-Multi-Token-Standard von Ethereum, der es möglich macht, DOGE, SHIB, PEPE und viele mehr zeitgleich zu staken. Die Renditen durch das Staking werden dann stets in Form der eigenen Kryptowährung STARS ausgezahlt. Die fungiert ausserdem auch als eine Art Multiplikator für die Renditen, da diese beim Staking von DOGE und Co. auch daran geknüpft sind, wie viele STARS-Coins Anleger in ihrem Wallet halten. Zudem kann der eigene Coin der Plattform auch noch einmal für eine jährliche Rendite von bis zu über 500 % gestaked werden.

Das alles sind Faktoren, die die Nachfrage nach STARS noch weiterhin in die Höhe treiben und zu einem erfolgreichen Börsen-Launch führen könnten.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.