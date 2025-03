Solaxy als Rückenwind für Solana? VanEck erkennt massives Aufwärtspotenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Geht es mit Solana (SOL) jetzt wieder bergauf? Die letzten Tage sind ruhig verlaufen bzw. ist SOL stabil geblieben. Die Prognosen wieder vielversprechend. Die Investmentfirma VanEck ist überzeugt, bis Ende 2025 könnte der SOL Preis bei rund 520 US Dollar liegen. Auch deshalb, weil die erste Layer 2-Lösung in den Startlöchern steht.

VanEck ist überzeugt, SOL wird bis zum Ende des Jahres eine Wertvervielfachung erleben

VanEck ist begeistert: Aufgrund der Entwicklung der US Geldmenge M2, die in direkter Korrelation mit dem markt von Smart Contract Plattformen wie Solana und Ethereum steht, ist die Investmentfirma überzeugt, dass es demnächst zu einem Preisanstieg kommen wird. Seit Januar 2025 ist M2 auf 21 Billionen US Dollar gestiegen – bis zum Jahresende könnte hier ein Anstieg auf 22,3 Billionen US Dollar möglich sein.

Noch gibt es aber einige makroökonomische Unsicherheit – vor allem aufgrund der Zollpolitik, die von Donald Trump verfolgt wird.

Solaxy als Motor für Solana

Solana gehört zu einer der leistungsstärksten Blockchains mit Transaktionskapazitäten auf Niveau der Kreditkarten MasterCard und VISA. Aber wiederkehrende Netzwerkausfälle sowie auch Probleme mit der Skalierung haben dazu geführt, dass noch immer nicht das volle Potenzial ausgeschöpft werden konnte.

Hier kommt eben Solaxy ins Spiel. Mit Solaxy gibt es die erste Layer 2-Lösung für Solana. Dadurch sollen bestehende Netzwerkprobleme beseitigt und die Skalierbarkeit verbessert werden. Solaxy hat jetzt schon das Interesse der Investoren geweckt und könnte nun auf lange Sicht dazu beitragen, dass der Preis von SOL durch die Decke geht. Aktuell gibt es SOL im Presale. Der Preis: 0,001662 US Dollar. Die nächste Erhöhung erfolgt demnächst. Wer also schnell ist, kann hier noch zu einem günstigeren Preis in Solaxy investieren und SOLX Token kaufen. Vor allem wird den frühen Investoren auch eine hohe Staking Rendite geboten. So liegt die dynamische Jahresrendite aktuell bei 156 Prozent.

Die Layer 2-Lösung soll in weiterer Folge also die Blockchain von Solana entlasten und für eine stabile Performance sorgen. So wird bereits an der Optimierung der Rollup-Infrastruktur gearbeitet, damit das Ziel demnächst erreicht werden kann, Transaktionen schneller sowie günstiger abwickeln zu können.

Das ist übrigens noch nicht alles: Es wird auch an einer Brückenlösung für reibungslose Transfers zwischen Solana, Ethereum, Solaxy und Base gearbeitet. Zudem wird Solaxy in Multi Chain-Wallets integriert, sodass Nutzer von anderen Netzwerken ganz einfach einen Zugang zum Ökosystem von Solana erhalten.

Auch wurde die erste Launchpad-Plattform eingeführt, damit Projekte über Solaxy direkt gestartet werden können. Auch das hat dazu beigetragen, dass das Entwicklerinteresse gestiegen ist.

Analysten gehen davon aus, SOLX Token könnte um das 50-Fache steigen

Nach dem Ende des Presales könnte der SOLX Token eine 50-fache Wertsteigerung erleben. Schliesslich hat Solaxy innerhalb kürzester Zeit Investoren gefunden, die über 26 Millionen US Dollar in das Projekt investiert haben. Das heisst, tagtäglich wurden zum Teil oft mehr als 100.000 US Dollar in Solaxy gesteckt.

Sieht man sich die Prognosen verschiedener Analysten an, so ist es durchaus möglich, dass Solaxy auch einen positiven Einfluss auf Solana nehmen kann – das heisst, durch Solaxy kann in weiterer Folge auch SOL steigen.

Auch deshalb, weil sich Solaxy ganz klar von den typischen Meme Coins abhebt. Basieren andere Projekte oft nur auf einem Hype, bringt Solaxy hingegen die echte Utility mit, da hier eine Layer 2-Blockchain für Solana mit der Multi Chain-Kompatibilität geschaffen wird. Zudem sorgen die Entwickler mit regelmässigen Updates dafür, dass die Investoren wissen, wie es um die Plattform steht bzw. welche Ziele demnächst erreicht werden. Das stärkt natürlich das Vertrauen in Solaxy und das Team.

SOLX gibt es derzeit nur über die offizielle Homepage

SOLX, der native Token von Solaxy, dient als Basis des Ökosystems und könnte eine vergleichbare Entwicklung wie Solana einschlagen. So spekulieren Analysten aktuell mit der Möglichkeit, dass der Preis eine 50-fache Wertsteigerung erleben könnte.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann SOLX nur über die Homepage von Solaxy erworben werden. Erst nach dem Ende des Presales ist es möglich, dass man SOLX auch über eine offizielle Kryptobörse kaufen kann.

